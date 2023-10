Videosorveglianza Blink Outdoor + Mini: CROLLO del prezzo su Amazon

Hai mai desiderato una sicurezza completa per la tua casa, sia dentro che fuori, senza alcun fastidioso cablaggio? Ora puoi farlo con il bundle Blink Outdoor + Blink Mini, un sistema di telecamere di sicurezza HD senza fili disponibile su Amazon con uno sconto incredibile del 60%. Questo pacchetto completo include una Blink Outdoor Camera, un Sync Module 2 e una Blink Mini Indoor Camera, offrendoti una protezione totale e una tranquillità assoluta. Approfitta subito di questo affare incredibile e acquistali al prezzo ridicolo di soli 50,00 euro.

Videosorveglianza Blink Outdoor + Mini: un affare da non perdere

La Blink Outdoor Camera è la soluzione ideale per la sicurezza esterna. Resistente agli agenti atmosferici, questa telecamera a batteria offre una visione notturna a infrarossi per monitorare la tua casa giorno e notte. Grazie alle sue batterie al litio AA a lunga durata, funziona senza problemi fino a due anni. Ricevi notifiche istantanee sul tuo telefono quando la telecamera rileva del movimento e personalizza le zone di rilevamento attraverso l’app Blink Home Monitor per ricevere avvisi mirati solo quando necessario.

Con la Blink Mini Indoor Camera, proteggi l’interno della tua casa. Monitora i tuoi spazi interni con facilità, grazie alla risoluzione HD e all’audio bidirezionale. Parla con i visitatori in tempo reale attraverso l’app Blink Home Monitor, creando un ambiente sicuro per la tua famiglia.

Entrambe le telecamere sono facili da installare e compatibili con Alexa, consentendoti di controllare la sicurezza della tua casa con comandi vocali.

Una caratteristica straordinaria del sistema Blink è la possibilità di salvare e condividere i video. Utilizza il Sync Module 2 per archiviare video localmente utilizzando una chiavetta USB (venduta separatamente) o opta per il piano d’abbonamento Blink che offre 30 giorni di archiviazione cloud gratuita. Questo significa che hai sempre accesso alle registrazioni per garantire la sicurezza della tua casa.

Non lasciarti sfuggire questa offerta eccezionale del 60% su Amazon e proteggi la tua casa oggi stesso con il bundle Blink Outdoor + Blink Mini. La sicurezza non è mai stata così accessibile e conveniente. Approfitta subito di questo affare e acquistali al prezzo stracciato di soli 50,00 euro. Non perdere altro tempo, occasioni del genere vanno letteralmente a ruba su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.