Videocitofono smart per una casa sempre sicura: l'offerta che ti lascerà senza fiato

Se vuoi un modo semplice ed efficace per proteggere la tua casa, il Ring Battery Video Doorbell è quello che fa per te. Con la sua videocamera esterna a batteria, potrai controllare chi suona alla porta ovunque tu sia, direttamente dal tuo smartphone. L’installazione è rapida e fai-da-te, senza bisogno di cavi o altri strumenti aggiuntivi. In soli 5 minuti quindi potrai avere il tuo videocitofono pronto all’uso.

Il Ring Battery Video Doorbell ti offre inoltre una qualità video eccellente, permettendoti di vedere chiaramente chi si trova difronte alla tua porta. Grazie all’audio bidirezionale potrai parlare con i visitatori in tempo reale, anche quando non sei in casa. Inoltre questo videocitofono è dotato di sensori di movimento avanzati, che ti invieranno notifiche in tempo reale quando qualcuno si avvicinerà alla tua porta. Potrai personalizzare le zone di rilevamento per evitare falsi allarmi, e concentrarti solo sulle aree importanti.

L’app Ring ti consentirà di gestire questo videocitofono come preferisci, impostando e configurando tutti i tuoi dispositivi a seconda delle tue necessità o, ad esempio, per sapere anche quando ti verrà consegnato un pacco.

Essendo alimentato a batteria, questo videocitofono non richiede cablaggi complicati. Potrai montarlo in pochi istanti utilizzando semplicemente gli accessori inclusi nella confezione d’acquisto. La batteria ricaricabile ti garantisce settimane di autonomia, e può essere facilmente rimossa per la ricarica.

Con l’acquisto di questo dispositivo puoi godere inoltre di 30 giorni di prova gratuita del servizio Ring Protect, che ti consente di salvare e rivedere i video registrati. Dopo la prova potrai scegliere se attivare l’abbonamento o continuare senza registrazioni.

Questo videocitofono è davvero l’ideale se desideri maggiore sicurezza con un’installazione semplice e senza fili. Acquistalo subito con il 50% di sconto a 89,99 euro e aumenta da subito la sicurezza della tua casa!