Videocamera WiFi con pannello solare al prezzo più BASSO di SEMPRE

Bomba pazzesca che trovi in questo momento su Amazon per acquistare una videocamera WiFi con pannello solare a soli 39,99 euro, invece che 89,99 euro, applicando il coupon disponibile per i clienti Prime. Non sei ancora abbonato? Fallo subito cliccando qui sotto e goditi questo sconto e tanti altri vantaggi e spedizioni gratuite.

Grazie a questo doppio sconto fai un vero colpaccio e risparmi ben 50 euro sul totale. Soprattutto rendi sicura la tua casa, che non ha prezzo. Questa videocamera di sorveglianza ha una visione notturna e un sensore di movimento che rileva solo l’uomo.

Videocamera WiFi con pannello solare a prezzo wow

Non c’è che dire, a questo prezzo non bisogna farsela scappare. Questa videocamera WiFi restituisce le immagini in FHD a 1080p ed è dotata di due faretti per la visione notturna. In questo modo riuscirai sempre ad avere un’immagine nitida e a colori. È dotata di una batteria da 5000 mAh che si ricarica con la luce del sole. Grazie al pannello solare con appena due ore di sole al giorno la potrai tenere completamente carica per 365 giorni. In pratica non si scarica mai.

È completamente impermeabile con certificazione IP66 e quindi perfetta anche per l’esterno, dove non c’è copertura. Possiede un sensore di movimento che rileva solo gli esseri umani e quindi riduce notevolmente i falsi allarmi. E grazie al microfono bidirezionale puoi parlare con le persone che sono vicine alla videocamera. Tutto questo lo puoi fare direttamente con il tuo smartphone grazie all’app dedicata, dove potrai ricevere notifiche e guardare ciò che sta succedendo.

Davvero un’occasione d’oro. È difficile pensare che durerà ancora molto. Quindi vai adesso su Amazon e acquista la tua videocamera WiFi con pannello solare a soli 39,99 euro, invece che 89,99 euro, applicando il coupon disponibile per i clienti Prime. Inoltre, sempre per gli abbonati ad Amazon Prime, se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.