Videocamera WiFi assurda a prezzo SHOCK: 14€ su Amazon

Una videocamera WiFi super compatta perfetta per il controllo di casa e non solo. Super piccola, la posizioni ovunque e la tieni sotto controllo dallo smartphone. Un valido strumento, che poti a casa a prezzo assurdo da Amazon adesso: solo 14€ circa appena. Mettila subito nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “368N5T7Z”. Spedizioni assolutamente gratuite.

Videocamera WiFi in sconto top su Amazon

Un prodotto super compatto, dotato di sensore FHD con grandangolo di 150 gradi. In questo modo, la nascondi dove preferisci e tieni sotto controllo l'intero ambiente dov'è posizionato.

Non preoccuparti dell'illuminazione, grazie alla tecnologia infrarossi, vedi perfettamente anche al buio e non solo. Infatti, c'è anche il rilevamento del movimento: se il dispositivo nota un movimento davanti al sensore, invia una notifica oppure inizia a registrare. I file sono salvati all'interno di una memoria esterna (di tipo microSD) da inserire all'interno del device.

In un attimo, la colleghi allo smartphone tramite applicazione e – da quel momento – controlli tutto quello che riprende la videocamera WiFi. Insomma, non perdere l'occasione di portare a casa a prezzo ridicolo un device super utile: mettilo subito nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “368N5T7Z”. Lo prendi a 14€ circa appena da Amazon e le spedizioni sono assolutamente gratuite, seppur non rapide.