Videocamera WiFi a prezzo RIDICOLO su Amazon (14€)

Questa videocamera WiFi è un vero e proprio spettacolo. Super compatta e dotata di un sacco di funzionalità, è perfetta per la sicurezza di casa e non solo. Visione notturna e rilevamento dei movimenti a disposizione, la rendono un dispositivo super completo.

Ora da Amazon la prendi a 14€ circa appena con spedizioni assolutamente gratuite. Pera approfittare dell'occasione del momento, devi solo mettere il prodotto nel carrello e – prima di completare l'ordine – applicare il codice “368N5T7Z”.

Eccezionale videocamera WiFi in gran sconto su Amazon

Un prodotto di design, bello ed elegante. A colpire però è un cuore tecnologico, che sta in dimensioni super compatte. Il sensore FHD ha un grandangolo di 150 gradi: in questo modo, puoi avere una visione super ampia di quello che accade nell'ambiente dove l'avrai posizionato.

In pochi step, la colleghi a Internet attraverso il WiFi e tieni sotto controllo quello che accade mentre non ci sei, sfruttando l'applicazione per smartphone. Inoltre, se vuoi puoi inserire un microSD dove salvare video e foto.

La visione notturna è una feature complementare perfetta per avere sotto controllo quello che accade quando non c'è sufficiente illuminazione ambientale. A questo, si aggiunge la rilevazione dei movimenti. Se attiva, rileva movimenti anomali davanti al sensore e invia una notifica al tuo smartphone.

Insomma, questa videocamera WiFi è un vero e proprio alleato per la sicurezza, che adesso porti a casa da Amazon a prezzo eccezionale. Non perdere l'occasione di fare un eccellente affare: metti il prodotto nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “368N5T7Z”. Lo prendi a 14€ circa appena e le spedizioni sono assolutamente gratuite.