Videocamera WiFi a 13€: batteria, vista notturna e dei movimenti

Questa videocamera WiFi compatta è il gadget utile e indispensabile che non sapevi di volere e non pensavi di prendere a questo prezzo. Batteria integrata, visione notturna, registrazione in FHD, rilevamento dei movimenti e facilmente nascondibile.

Con le promozioni Amazon del momento, te la accaparri a 13€ circa appena. Mettila nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “56OYCQE2”. Le spedizioni sono assolutamente gratuite, ma la quantità disponibile è limitatissima.

Videocamera WiFi: ottimo prodotto, super sconto

Un dispositivo compatto, questo è uno dei suoi principali punti di forza. Lo piazzi in casa oppure ovunque ti serva avere un occhio che vigili mentre non ci sei. Visualizzi le riprese direttamente sul tuo smartphone, in FHD, e non importa quanta luce ci sia a disposizione: puoi sfruttare la modalità notturna, che si attiva in automatico.

Grazie alla batteria integrata, puoi decidere se usare il tuo dispositivo tramite alimentazione continua (a cavo) oppure senza il vincolo di fili. Ciliegina sulla torna, questo gioiellino è anche in grado di rilevare i movimenti e iniziare delle riprese, che saranno salvate sulla microSD (non in dotazione).

Insomma, un prodotto completo, ora a prezzo regalo su Amazon. Metti subito nel carrello la tua videocamera WiFi e – prima di completare l'ordine – usa il codice “56OYCQE2”. Le spedizioni sono assolutamente gratuite, ma la quantità disponibile è limitata.