Videocamera di sorveglianza wireless: la tua sicurezza a 29€

Se fai presto puoi ottenere una casa sicura con una piccolissima spesa. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la videocamera di sorveglianza Yi a soli 29,49 euro, invece che 49,99 euro.

Non c’è che dire, con questo sconto del 41% è assolutamente un affare da cogliere al volo. Questa videocamera la potrai mettere in qualsiasi punto all’interno della tua casa. Infatti, grazie al suo design compatto, la potrai nascondere facilmente in qualsiasi stanza. È dotata di un rilevatore di movimento e di un audio bidirezionale. Inoltre ha una visione notturna a infrarossi.

Videocamera di sicurezza Yi: video e audio in alta definizione

La videocamera di sicurezza Yi possiede una risoluzione video 1920 x 1080p FHD con uno zoom digitale 4x. Ha una rotazione a 360° che potrai controllare anche da remoto con il tuo smartphone, grazie all’app dedicata. È in grado di vedere anche al buio grazie agli 8 LED infrarossi integrati. Quindi in ogni situazione riuscirai a godere di un ottimo video. Oltre a questo possiede anche un audio bidirezionale che ti permette di comunicare con chi è nelle vicinanze.

Ha un sensore di movimento che ti avvisa, inviando una notifica sul tuo smartphone. Quando la telecamera rileva un’anomalia segue automaticamente l’individuo e così potrai visualizzarlo in diretta. È semplicissima da collegare e non servono cavi. Puoi farlo associandola alla tua rete WiFi 2.4 Ghz in modalità wireless oppure con il cavo Ethernet. Puoi archiviare i tuoi filmati sul cloud (con piano di abbonamento mensile o annuale) oppure il locale grazie allo slot micro SD.

Approfitta anche tu di questa straordinaria occasione ma fai presto perché non può durare molto. Perciò fiondati subito su Amazon e acquista la tua videocamera di sorveglianza Yi a soli 29,49 euro, invece che 49,99 euro. Grazie ai servizi Prime la consegna è veloce e gratuita su tutto il territorio nazionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.