Videocamera di sorveglianza WiFi con sensore e sirena al 38%

Oggi ho deciso di segnalarti questa ottima promozione che ti permette di avere una telecamera con sensore di movimento e sirena a un prezzo decisamente vantaggioso. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la videocamera di sorveglianza G-Homa a soli 49,99 euro, invece che 79,99 euro.

Quindi se fai veloce puoi risparmiare ben 30 euro sul totale e soprattutto metti in sicurezza tutta la tua casa. Infatti con questa telecamera sarai in grado ti monitorare 24 ore su 24 tutto ciò che succede intorno alla tua abitazione. Da non perdere assolutamente.

Videocamera di sorveglianza con installazione semplice

Tra le diverse cose interessanti sicuramente da segnalare la semplicità con cui la installi. Una volta appesa alla parete che desideri devi solo connetterla alla tua rete WiFi di casa in pochi e intuitivi passaggi e il gioco è fatto. Non sarà necessario chiamare un elettricista perché funziona tutto senza fili. E scaricando l’app dedicata puoi visualizzare le immagini sul tuo smartphone.

È resistente all’acqua con certificazione di grado IP65 per cui la puoi tranquillamente mettere all’esterno anche dove non c’è protezione. Ha un sensore di movimento che si attiva quando viene fatta una rilevazione e invia subito una notifica al dispositivo che hai associato in precedenza. Inoltre è dotata di una sirena per dissuadere i ladri e un altoparlante e un microfono per parlare con chi è nelle vicinanze.

Stai ancora leggendo? Non c’è più tempo davvero. Prima che la disponibilità si esaurisca vai su Amazon e acquista la tua videocamera di sorveglianza G-Homa a soli 49,99 euro, invece che 79,99 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.