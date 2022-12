Videocamera di sorveglianza con pannello solare a prezzo SHOCK

Approfitta di questa ottima offerta di Amazon per avere la casa sicura con una piccola spesa. Metti subito nel tuo carrello la videocamera di sorveglianza con pannello solare Reolink a soli 119,99 euro, invece che 168,99 euro, applicando il coupon. Se preferisci potrai anche pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al check-out.

Se vuoi avere la tranquillità di una casa sicura è necessario munirsi di alcune cose essenziali tra cui sicuramente una videocamera di sorveglianza. Tra l’altro questa, oltre ad avere un ottimo prezzo, è dotata anche di un pannello solare che garantirà un’autonomia praticamente infinita. Non necessita di particolari installazioni dato che potrai collegarla semplicemente alla tua rete WiFi.

Videocamera di sorveglianza per vivere sereno

Questa videocamera di sorveglianza è dotata di una risoluzione HD da 4MP che offre immagini fluide e dettagliate. È impermeabile con certificazione IP65, per cui non avrai problemi a metterla anche dove non c’è copertura. Possiede due faretti incorporati che ti garantiranno una visione notturna a colori perfetta e una sirena per scoraggiare eventuali malintenzionati.

Possiede un sensore di movimento con tecnologia avanzata in grado di rilevare persone e veicoli e non animali e oggetti, così da ridurre al minimo i falsi allarmi. È dotata di un audio bidirezionale con microfono e altoparlante. Grazie all’app dedicata potrai guardare in tempo reale i video sul tuo smartphone e parlare con chi ha suonato il tuo campanello, anche mentre sei fuori casa.

Approfitta di questa fantastica offerta più unica che rara. Vai adesso su Amazon e acquista la tua videocamera di sorveglianza con pannello solare Reolink a soli 119,99 euro, invece che 168,99 euro, applicando il coupon. Se la ordini ora potrai averla a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, per i clienti Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.