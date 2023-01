Videocamera di sicurezza WiFi da 4MP e visione notturna (-85€)

Se hai una bella casa e vuoi renderla sicura per evitare che qualcuno vi si introduca furtivamente, allora ho trovato l’offerta giusta per te. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la videocamera di sicurezza Imou a soli 74,99 euro, anziché 159,99 euro, spuntando il coupon in pagina.

Grazie a questo ribasso del 38% più un ulteriore sconto di 25 euro, avrai un notevole risparmio. Soprattutto acquisti una telecamera eccezionale con una risoluzione incredibile. Potrai visualizzare video perfetti a colori anche di notte. Ha una copertura visiva a 360°, è dotata di sensori di movimento, sirena e audio bidirezionale.

Videocamera di sicurezza Imou: non teme le intemperie

Questa videocamera di sicurezza è stata progettata per l’esterno, per cui non dovrai preoccuparti delle condizioni atmosferiche. È resistente all’acqua, alla polvere e alle alte temperature con certificazione IP66. Non avrai bisogno di complicati collegamenti. Infatti gode della tecnologia WiFi che ti permetterà di collegarla semplicemente alla tua rete Internet di casa. Potrai quindi visualizzare i video direttamente sui tuoi dispositivi come smartphone, tablet e Smart TV.

Grazie a un movimento orizzontale a 360° e verticale fino a 90° potrai coprire un’ampia zona di casa tua. La fotocamera da 4MP riesce a restituire immagini nitide con un video HD a 1440p fino a una distanza di 30 m. E poi dotata di un faretto intelligente che si attiva in automatico quando viene rilevato il movimento. In questo modo potrai visualizzare ciò che avviene anche di notte. Potrai impostarla in modo che ti arrivi una notifica sul tuo smartphone e che si attivi una sirena per scoraggiare il malintenzionato.

Questa è davvero un’offerta da non farsi scappare. Per non perderla vai adesso su Amazon e acquista la tua videocamera di sicurezza Imou a soli 74,99 euro, anziché 159,99 euro, spuntando il coupon in pagina. Ordinala ora e la riceverai a casa tua entro questa sera senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.