Videocamera di sicurezza Blink Outdoor: niente fili e sorveglianza completa (solo 33€)

Quando si parla di sicurezza non c’è ovviamente prezzo che tenga ma oggi, grazie alla Festa delle Offerte di Primavera Amazon, puoi anche risparmiare un bel po’ di soldi. Se fai veloce puoi mettere nel tuo carrello la videocamera di sicurezza da esterno Blink Outdoor a soli 33,99 euro, invece che 99,99 euro.

Ti posso assicurare che tutto vero. Nonostante sembri incredibile siamo di fronte a uno sconto del 66% che taglia il prezzo e lo porta al più basso finora registrato. E così potrai risparmiare la bellezza di 66 euro sul totale. Una promozione del genere scadrà sicuramente da un momento all’altro e quindi devi fare in fretta.

Videocamera di sicurezza Blink Outdoor: tutto sotto controllo

Con la videocamera di sicurezza Blink Outdoor avrai tutto sotto controllo anche quando sei fuori casa e nulla potrà sfuggire. Infatti una volta che l’avrai collegata al tuo dispositivo mobile potrai visualizzare ciò che”vede” lei anche da remoto. E grazie al microfono bidirezionale poi addirittura parlare con i visitatori.

Dato che non ha fili potrai installarla dove vuoi in modo semplice. È resistente alle intemperie e quindi la potrai mettere tranquillamente anche all’esterno dove non c’è protezione. Restituisce un video in HD a 1080 p sia di giorno che di notte grazie anche agli infrarossi. Possiede due batterie AA e incluso trovi il Sync Module 2 che ti permetterà di salvare e condividere i video in locale. Inoltre è compatibile con i comandi vocali di Alexa.

Fai alla svelta perché un’occasione del genere durerà pochissimo. Dunque prima che scada e tutto finisca fiondati su Amazon e acquista la tua videocamera di sicurezza da esterno Blink Outdoor a soli 33,99 euro, invece che 99,99 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.