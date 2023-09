Videocamera di sicurezza WiFi impermeabile a SOLI 29€ su Amazon

Oggi ti segnalo un’offerta bomba che trovi solo su Amazon e che ti permette di acquistare una telecamera senza fili per avere la casa sicura. Non perdere tempo dunque, metti subito nel tuo carrello questa videocamera di sicurezza WiFi a soli 29,99 euro, invece che 49,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Siamo quindi di fronte a un ribasso del 20%, più un ulteriore sconto grazie al coupon, per un risparmio di ben 20 euro. Già il prezzo originale non è altissimo ma adesso è da prendere al volo. Anche perché questa telecamera la installi dove vuoi velocemente, all’interno o all’esterno. Ha una visione a colori perfetta anche di notte e un audio bidirezionale.

Videocamera di sicurezza che rileva il movimento

Ecco di seguito le caratteristiche che la rendono un ottimo acquisto.

Installazione semplice: potrai montarla dove vuoi senza problemi grazie alla tecnologia wireless. Quindi ti basta collegarla alla tua rete di casa e il gioco è fatto. E poi tramite l’app dedicata puoi controllarla, anche da remoto, e condividere l’accesso ai membri della tua famiglia. Inoltre è completamente impermeabile con certificazione di grado IP66.

Video in alta definizione : è in grado di restituire immagini nitide e a colori in 2K e ha una visione notturna perfetta. È dotata infatti di tre faretti incorporati che migliorano la visione di notte e garantiscono immagini luminose.

: è in grado di restituire e ha una visione notturna perfetta. È dotata infatti di tre faretti incorporati che migliorano la visione di notte e garantiscono immagini luminose. Rileva il movimento : grazie a questa funzione è in grado di attivare un allarme e inviarti una notifica sul tuo dispositivo associato appena fa una rilevazione umana. E riduce notevolmente i falsi allarmi.

: grazie a questa funzione è in grado di attivare un allarme e sul tuo dispositivo associato appena fa una rilevazione umana. E riduce notevolmente i falsi allarmi. Audio bidirezionale: potrai parlare e ascoltare chi sta nelle vicinanze della telecamera anche mentre sei fuori casa. Lo puoi fare direttamente con il tuo smartphone.

Se avevi qualche dubbio sicuramente leggendo le specifiche ora ti è tutto molto più chiaro. Questa è un’ottima occasione. Fai presto dunque, vai subito su Amazon e acquista la tua videocamera di sicurezza WiFi a soli 29,99 euro, invece che 49,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.