Questa videocamera di sorveglianza è così compatta, che permette tantissimi usi diversi. La piazzi in casa, per la tua sicurezza, la usi mentre fai sport oppure addirittura la colleghi al drone per le riprese dall'alto. Tutte riprese in FHD con visione notturna a infrarossi.

La cosa più assurda è che oggi l'ho scovata in sconto su Amazon a 5,24€ con spedizioni super economiche (1,24€). Si tratta di un'occasione super golosa, se non dovesse essere più disponibile è perché è già finita.

Videocamera mini FHD: prezzone su Amazon

Piccola e compatta, sta larga nel palmo (ce l'ho, quindi lo so). Puoi montarla letteralmente ovunque, grazie anche ai diversi supporti in dotazione nella confezione.

Le riprese sono in FHD e vengono custodire nella memoria esterna (microSD) che inserirai nell'apposito alloggiamento. Grazie al sensore grandangolare, e alla visione notturna infrarossi, non perderai nessun dettaglio in alcuna situazione.

La cosa interessante è che, se lo desideri, puoi montarla sul casco o sulla maglia mentre – per esempio vai in bici oppure fai sport. La durata della batteria integrata dura fino a 100 minuti, tantissimo. Quando è tempo della ricarica, puoi sfruttare l'ingresso microUSB utilizzando un caricatore qualsiasi, un powerbank oppure un PC.

Inoltre, come ti anticipavo, è un validissimo aiuto anche per la sicurezza della casa. Infatti, c'è un sensore di movimento che rileva anomalie e inizia a riprendere.

Insomma, questa videocamera mini è un prodotto incredibilmente completo, nonostante le dimensioni super compatte. Su Amazon lo prendi a 5,24€ in gran sconto: approfittane ora e godi di spedizioni super economiche (1,15€ appena). Attento però: pochissimi pezzi disponibili.

