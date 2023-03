Videocamera di sorveglianza per interni: incredibile offerta su Amazon

Se stai cercando una videocamera di sorveglianza affidabile e tecnologicamente avanzata per la tua casa o il tuo ufficio, dovresti dare un’occhiata a questa incredibile telecamera di sorveglianza per interni. La videocamera, che attualmente è scontata del 22% su Amazon, è una delle videocamere più vendute sul noto e-commerce per una buona ragione: ha alcune delle migliori funzionalità disponibili sul mercato. Puoi acquistarla subito ad un prezzo super accessibile di soli 38,98 euro.

Videocamera di sorveglianza per interni: non puoi trovare di meglio a questo prezzo

Una delle migliori caratteristiche di questa videocamera di sorveglianza per interni è la sua copertura a 360 gradi e la risoluzione 2k. Ciò significa che la telecamera può monitorare completamente una stanza, senza lasciare punti ciechi, e catturare video nitidi e dettagliati. Inoltre, la telecamera dispone di una funzione IR-cut, che consente di catturare video e foto nitidi sia di giorno che di notte, anche in condizioni di scarsa luminosità.

Inoltre, questa videocamera dispone di un sensore di movimento che traccia automaticamente i movimenti quando viene rilevato del movimento. Ciò significa che la telecamera può essere utilizzata per monitorare la tua casa o il tuo ufficio, anche quando non sei presente, e ti invia immediatamente un avviso sul tuo telefono se rileva un suono umano, un movimento o qualcosa di anormale. La telecamera registra automaticamente un video di avviso di 10-15 secondi sul cloud e lo salva per 24 ore senza alcun abbonamento o canone mensile richiesto.

Questa videocamera di sorveglianza per interni è anche dotata di una modalità di privacy, che garantisce la sicurezza della tua privacy. Inoltre, la videocamera dispone di un’Intelligente AI Detection, che consente di utilizzare il comando vocale per visualizzare lo streaming in diretta del telecamera interno casa su Alexa o Google Assistant dispositivo con uno schermo o sul tuo iPhone o iPad. La telecamera funziona con IFTTT in modo da poter collegare praticamente qualsiasi set di dispositivi intelligenti in modo che possano lavorare insieme.

La videocamera dispone di un‘applicazione chiamata Blurams, che permette di visualizzare dal vivo di 4 telecamere contemporaneamente su app o portale web ufficiale. La telecamera wifi interna consente inoltre di condividere il video con membri illimitati della famiglia e di trasmettere audio da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

Questa videocamera di sorveglianza per interni supporta fino a 128 GB di scheda SD per il salvataggio dei dati. Inoltre, ha una funzione opzionale di archiviazione nel cloud che consente alla telecamera di mantenere una registrazione ininterrotta. Se stai cercando una telecamera di sorveglianza completa e altamente funzionale per la tua casa o il tuo ufficio, questo dispositivo è la soluzione definitiva per te. Approfitta subito di questa occasione e porta questo fantastico prodotto a casa, con un prezzo ridicolo di soli 38,98 euro.

