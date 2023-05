Videocamera di sorveglianza impermeabile con sconto BOMBA su Amazon

Le vacanze estive si avvicinano e hai sempre più paura di lasciare incustodita la tua casa? Vorresti uno strumento di sorveglianza ma non hai intensione di spendere troppo per installare costosi sistemi di allarme? Bene, in tal caso, su Amazon c’è proprio quello che fa al caso tuo e risolverà questo tuo problema. Al prezzo di soli 47,99 euro avrai la possibilità di acquistare questa ottima videocamera di sorveglianza impermeabile per esterni.

Tuttavia, per poter portare a casa questo eccezionale prodotto al prezzo così contenuto, dovrai affrettarti e approfittare del doppio sconto 25% + coupon 20% di Amazon. La videocamera di sorveglianza non prevede l’utilizzo di alcun cavo, dunque è anche molto comoda da installare e inoltre adotta la luce a doppia sorgente, ti fornirà una qualità video con 1080P HD ad alta risoluzione e sarà in grado di vedere sino a 33 piedi di distanza al buio.

Oltre ad avere una grande visione grandangolare, questo dispositivo ti garantirà una connessione più stabile e una chiara videosorveglianza in tempo reale grazie alla quale potrai finalmente tenere sotto controllo tutta la tua casa. Questo dispositivo è approvato da FCC, CE e RoHS. Una telecamera che sarà in grado di riconoscere la presenza di persone, animali, veicoli o la presenza di un pacco, eventualmente, davanti al portone di casa tua.

Con rilevamento del movimento intelligente AI avrai la possibilità di creare 3 zone di privacy di rilevamento personalizzate. Nel momento in cui verrà rilevato un movimento umano, l’app della fotocamera sarà in grado di inviarti immediatamente una notifica video sul tuo smartphone, seguirà il movimento e lo registrerà

Potrai installare questo dispositivo ovunque tu vorrai e non dovrai preoccuparti di pioggia incessante o neve poiché questa videocamera è impermeabile. Dunque, non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questa eccezionale videocamera di sorveglianza impermeabile per esterni oggi in doppio sconto. Affrettati prima che sia troppo tardi e approfitta dell’offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.