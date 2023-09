Videocamera di sorveglianza con luce e allarme: doppio sconto TOP (-40€)

Perfetta sia per l’interno che per l’esterno della tua casa, questa imperdibile videocamera di sorveglianza con luce e allarme può essere tua al prezzo super conveniente di soli 39,99 euro invece di 79,99 euro. Ebbene si, se approfitterai subito dello sconto pazzesco del 25% e di un ulteriore sconto di 20 euro applicabile tramite coupon, avrai questo utilissimo dispositivo con un risparmio folle di 40 euro.

Inoltre, se sei cliente Amazon Prime, potrai usufruire di diversi vantaggi, come ad esempio la spedizione e il reso gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo. Per utilizzare questa videocamera non sarà necessario alcun cavo ma solamente la batteria.

Le immagini fornite da questo piccolo dispositivo, saranno chiare e nitide anche di notte, grazie alla presenza di riflettori. Sia di giorno che di notte, all’interno e all’esterno della tua abitazione, la videocamera funzionerà perfettamente. Utilizzabile con Alexa, potrai controllarla con la voce usando dispositivi con integrazione Alexa come Amazon Echo e Amazon Tap.

Non manca un sensore di movimento e rilevamento umano grazie al quale sarà possibile ridurre del 99% i falsi allarmi. Attivabile anche manualmente, potrai impostare il rilevamento nell’app per inviare in maniera automatica una notifica di allarme. La videocamera andrà a registrare le immagini solo quando verrà rilevato un movimento e potrai visualizzare le immagini in diretta o riprodurre i video registrati in qualsiasi momento nell’app.

I video saranno archiviati all’interno della micro scheda SD (non inclusa) e potrai registrare sino ad un massino di 128 GB. Insomma, un dispositivo unico e imperdibile, per stare più sicuri. Dunque, non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questa videocamera di sorveglianza con luce e allarme in super offerta al prezzo di soli 39,99 euro.

Affrettati, questo prodotto sta andando a ruba e presto potrebbe non essere disponibile all’acquisto. Non perdere questa occasione irripetibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.