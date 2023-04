Videocamera di sicurezza WiFi con pannello solare, che SPETTACOLO

Se vuoi ottenere la massima sicurezza per la tua famiglia e per la tua abitazione allora dai un’occhiata a questa super offerta che sta proponendo Amazon. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello la videocamera di sicurezza WiFi con pannello solare Hooise a soli 59,99 euro, invece che 99,99 euro, applicando il coupon in pagina, se sei abbonato ad Amazon Prime. Nel caso non sei iscritto al servizio puoi farlo subito cliccando qui per beneficiare di questo sconto e tantissimi altri vantaggi.

Videocamera di sicurezza: video in 2K e visione notturna

Questa videocamera di sicurezza restituisce immagini in 2k a colori anche di notte e ha un angolo di visione a 360° in orizzontale e a 108° in verticale. In questo modo copre praticamente ogni angolo di casa. Essendo WiFi non ha bisogno di particolari installazioni e, grazie al pannello solare incluso, la batteria può durare per tutto l’anno senza scaricarsi.

Ha una protezione certificata IP55 per resistere alle intemperie, come vento, pioggia e temperature estreme. Per cui la puoi tranquillamente tenerla all’esterno, anche senza protezione. È dotata di un audio bidirezionale con un altoparlante e un microfono che ti consentono di ascoltare e parlare con chi è nelle vicinanze. Puoi salvare i video nel cloud oppure in locale, inserendo una microSD fino a 128GB.

Approfitta subito di questa offerta straordinaria. Fai presto perché, come spesso accade, queste promozioni durano pochissimo. Quindi vai subito su Amazon e acquista la tua videocamera di sicurezza WiFi con pannello solare Hooise a soli 59,99 euro, invece che 99,99 euro, applicando il coupon in pagina, se sei abbonato ad Amazon Prime. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, sempre grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora iscritto fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.