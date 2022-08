Videocamera di sicurezza FHD a 20€: la SICUREZZA in sconto su Amazon

Una videocamera di sicurezza per tenere al sicuro la casa anche quando non ci sei. Un prodotto spettacolare, dotato di rilevamento dei movimenti, visione notturna e audio bidirezionale. Non perdere l’occasione di fare un eccezionale affare da Amazon e portala a casa a 20€ circa appena approfittando della promozione del momento. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne, godi di spedizioni super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Videocamera di sicurezza in sconto pazzesco su Amazon

Super semplice da usare e configurare, basta collegarla a una fonte di alimentazione elettrica (classica presa a muro) e completare la configurazione utilizzando lo smartphone e l’apposita applicazione. Da quel momento in poi, potrai controllare in qualsiasi momento cosa accade nell’ambiente dove l’avrai installata. Infatti, la testina motorizza è in grado di ruotare e inquadrare praticamente qualsiasi angolo.

Il rilevamento dei movimenti invia una notifica su smartphone ogni volta che qualcuno passa davanti al sensore, così da saperlo in tempo reale. Ancora, puoi ascoltare quello che accade nell’ambiente e non solo: puoi anche interagire inviando dei messaggi vocali, che saranno riprodotti dal piccolo speaker integrato nella videocamera di sicurezza.

Non perdere l’occasione di fare un ghiottissimo affare su Amazon e prendi adesso questo piccolo – ma potente – concentrato di tecnologia a 20€ circa appena. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

