Videocamera di sicurezza 4 in 1: solo 20€ per la tua SERENITÀ (-47%)

Questa spettacolare videocamera di sicurezza 4 in 1 ti permetterà di avere tutta la serenità che ti serve, anche quando non sei in casa. Potrai controllare senza alcun problema quello che accade nell’ambiente dove l’avrai sistemata, direttamente dal tuo smartphone. Perfetta anche come baby monitor, a questo prezzo risulta un autentico affare.

Non perdere l’occasione di risparmiare il 47% su Amazon e portala a casa a 20€ circa appena. Tutto quello che occorre fare è spuntare il coupon in pagina completare l’ordine prima che la promozione finisca. Le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Videocamera di sicurezza 4 in 1: minima spesa, massima resa

Un prodotto che vanta la possibilità di essere un 4 in 1. Il motivo? Un solo dispositivo funziona come:

sistema di video sorveglianza diurno, grazie al sensore FHD; sistema di controllo notturno, grazie alla tecnologia di visione (tramite infrarossi) anche completamente al buio; dispositivo per ascoltare quello che avviene nell’ambiente dove l’hai sistemata, grazie alla presenza di un microfono integrato; dispositivo per interagire con la voce, anche mentre sei lontano, inviando dei messaggi vocali, che saranno riprodotti grazie al piccolo speaker integrato.

In, più, fra le sue caratteristiche c’è quella di rilevamento dei movimenti e invio immediato della notifica di allarme, direttamente sullo smartphone. Più comodo non potrebbe essere. Per finire, doppia possibilità anche per il cloud: decidi tu se conservare riprese e foto all’interno di una memory card oppure in cloud.

Insomma, questa videocamera di sicurezza 4 in 1 non potrebbe essere più interessante. A questo prezzo poi risulta un vero e proprio affare. Spunta il coupon in pagina completa l’ordine al volo da Amazon per averla a 20€ circa appena. Te l’accaparri con spedizioni super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.