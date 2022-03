Videocamera da esterni 3 in 1: porta e giardino in SICUREZZA con 33€

La sicurezza delle zone che vanno oltre le mura della casa è importante. Fortunatamente, grazie a videocamere da esterni 3 in 1 come questa, adesso non è più necessario sborsare un patrimonio per ottenerla.

Un prodotto come questo, lo installi facilmente, lo colleghi a Internet tramite WiFi e – da quel momento in poi – ne hai piena gestione e controllo tramite lo smartphone. Approfittando delle occasioni Amazon del momento, puoi portare tutto a casa a 33€ circa appena. Devi solo essere veloce a completare l'ordine per approfittarne, spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Videocamera da esterni 3 in 1 per la sicurezza del giardino e non solo

Un dispositivo che, solo a vedersi, incute timore ai malintenzionati. Si vede che c'è, è lì e scruta. Non la si porta via facilmente perché è ben agganciata al muro. Soprattutto, ogni movimento viene notificato sul tuo smartphone, quindi il solo avvicinarsi per manometterla ti permetterebbe di sapere in tempo reale cosa accade mentre non ci sei.

Un modello 3 in 1, questo gioiellino. Ma che significa? Beh, è presto spiegato:

rilevamento dei movimenti: è quello che ti ho appena spiegato; se attivo, ti notifica sullo smartphone qualsiasi movimento avvenga davanti al sensore; visione giorno e notte: non solo riprese in alta qualità quando c'è luce, grazie alla visione infrarossi, godi di immagini super nitide anche al buio, non resti mai scoperto; audio bidirezionale: attivandolo puoi ascoltare cosa accade nell'ambiente dov'è installato il dispositivo, ma non solo; infatti, puoi anche interagire, inviando messaggi vocali che verrano riprodotti; l'ideale per comunicare con il postino, con un amico che è arrivato a casa o – se serve – per intimidire un malintenzionato.

Semplicissima l'installazione, serve solo corrente elettrica e – ovviamente – connessione a Internet tramite WiFi. L'apposita applicazione per Android e iOS ti guiderà nella configurazione iniziale e poi sarà il software che userai ogni volta che sarà necessario interagire con la tua videocamera da esterni 3 in 1.

Non perdere l'occasione di portarla a casa sottocosto. Completa l'ordine adesso da Amazon per averla a 33€ circa appena. Godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Disponibilità super limitata.