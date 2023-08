Videocamera con pannello solare e faro: kit SICUREZZA a prezzo SHOCK (38€)

Una videocamera di sicurezza che funziona completamente senza fili, ma è dotata di autonomia energetica praticamente infinita. Infatti, si ricaricherà ogni giorno durante le ore di luce: tutto merito del pratico pannello solare che ricevi in dotazione. Un modello compatto, che ti offre immagini ad alta risoluzione e super nitide anche al buio: non solo puoi contare sulla visione notturna, ma anche su una potente luce LED, che si accende al rilevamento dei movimenti.

In promozione, questo ottimo strumento per proteggere la tua casa puoi prenderlo a 38€ circa appena: spunta il coupon in pagina e completa al volo l’ordine per approfittarne. Lo ricevi con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitata.

Un prodotto super semplice da installare: di fatto non serve passare alcun cavo elettrico. Basta che arrivi, nel punto dove desideri posizionarla, una buona connessione a Internet tramite WiFi. In questo modo, potrai abbinarla all’applicazione per smartphone e – da quel momento – avrai tutto sotto controllo.

Non manca, infatti, l’invio di notifiche in caso di rilevamento di movimenti e non solo. Infatti, c’è anche l’audio bidirezionale: puoi ascoltare quello che succede e anche inviare messaggi vocali per interagire con l’ambiente dove c’è la telecamera, se necessario.

