Videocamera 6 in 1 a 22€: sconto 50%, SICUREZZA al 100% (Amazon)

La videocamera 6 in 1 che ti permetterà di tenere casa al sicuro al 100% è in sconto su Amazon a prezzo impressionante. Risparmi il 50% e la porti a casa a 22,99€ invece di 45,99€. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Un prodotto da scegliere senza pensarci due volte perché ricco di funzionalità, ma anche super compatto e semplice da configurare. A questo prezzo è un vero e proprio affare: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne. Stock super limitato.

Videocamera 6 in 1: la sicurezza è in sconto del 50%

Un prodotto smart, ovviamente, che colleghi a Internet tramite il WiFi di casa e poi gestisci sfruttando l’applicazione per smartphone Android e iOS. Basterà piazzarla in punto strategico da controllare, come l’ingresso di casa, e lei si occuperà del resto. Qualità d’immagine in FHD, perfetta anche la buio.

Come anticipato, si tratta di un prodotto 6 in 1 infatti ti offre:

possibilità di ruotare il sensore fino a 360 gradi e di spostarlo anche verso l’alto o verso il basso; audio bidirezionale: puoi ascoltare quello che avviene dove c’è il dispositivo, ma anche interagire utilizzando la voce: basta premere un pulsante sullo smartphone; rilevamento dei movimenti: l’ideale se sei fuori casa; a ogni movimento davanti alla videocamera, ricevi un avviso sul tuo smartphone; visione notturna perfetta grazie alla tecnologia a infrarossi; compatibilità con l’assistente vocale Alexa; possibilità di salvare in cloud le immagini catturate oppure di inserire una microSD per lo stesso scopo.

Insomma, un prodotto che non potrebbe essere più completo, adesso anche in gran sconto su Amazon. Risparmia il 50% adesso su questa videocamera 6 in 1, super compatta. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine per approfittarne, per spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.