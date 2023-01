Viaggio o spese in vista? Risparmia con le box Hype

C’è chi risparmia il più possibile, chi preferisce raggiungere un obiettivo ben preciso e anche chi sceglie di tutelarsi da imprevisti di qualsiasi tipo. Ognuno, nel suo piccolo, ha i propri motivi per mettersi da parte una certa quantità di denaro. Nell’era del digitale, tuttavia, è tempo di mandare in pensione il classico maialino salvadanaio e approcciare un metodo molto più moderno ed efficiente.

Parliamo delle box risparmio. Alcune piattaforme, come Hype, integrano questa funzionalità gratuitamente per tutti i propri utenti. Ma di cosa si tratta precisamente e perché andrebbero scelte al posto dei metodi più “classici”?

Risparmiatore esperto o alle prime armi? C’è una box anche per te

Hype integra questa funzionalità all’interno di una sezione tutta sua, chiamata – appunto – “Risparmi”. Qui puoi scegliere liberamente come mettere da parte i tuoi soldi: se vuoi risparmiare per spese programmate o progetti futuri con una data ben precisa, allora ciò che ti serve è un box “Obiettivo”; se, invece, vuoi racimolare un gruzzoletto “paracadute” per affrontare situazioni inaspettate, allora c’è il box “Salvadanaio”. Si tratta di soluzioni funzionali, perfette per chi vuole risparmiare in vista di un viaggio o di una spesa programmata.

Come creare un box Salvadanaio oppure Obiettivo

Entra nella sezione “Risparmi” dell’app e fai tap su “Crea Box”. Seleziona la voce “Salvadanaio”, imposta l’importo che vuoi mettere automaticamente da parte e la frequenza (giornaliera, settimanale o mensile?). Scegli se attivare o meno la funzione “Arrotondamento” e risparmiare a ogni acquisto con carta. Prosegui dando un nome al tuo Salvadanaio: ti servirà per riconoscerlo a colpo d’occhio.

Analogamente al box Salvadanaio, per creare un “Obiettivo” dovrai selezionare la relativa voce all’interno della sezione “Risparmi” dell’applicazione Hype. Anche in questo caso è necessario impostare l’importo da mettere da parte automaticamente e la frequenza, oltre alla possibilità di assegnarvi un nome.

Abbiamo parlato anche della funzione “Arrotondamento”: si tratta della controparte elettronica degli “spiccioli” che si ricevono quando ti viene dato il resto dopo un pagamento. Questa funzionalità permette, per ogni acquisto con carta, di arrotondare l’importo speso alla cifra intera successiva, versando la differenza sul box in automatico.

Come gestire i risparmi all’interno di un box

Una volta creato il box, l’utente può gestirlo in qualsiasi momento direttamente dall’applicazione, modificarne le impostazioni, metterlo in pausa o eliminarlo. I soldi messi da parte saranno conservati in una sezione separata, lontana dal conto principale. Così non corri il rischio di spenderli accidentalmente. Ovviamente è possibile sbloccare i risparmi quando più si preferisce, trasferendoli sul conto senza costi aggiuntivi. È possibile anche ricaricare manualmente il proprio box aggiungendo una somma extra prelevandola direttamente dal proprio saldo.

Quanto costa? L’intera funzione “Risparmi” di Hype è completamente gratuita. In base al piano Hype scelto c’è una differenza sul numero massimo di box attivabili contemporaneamente: con un conto Hype o Hype Plus puoi creare un massimo di 2 box alla volta, se invece sei cliente Hype Next o Premium il limite sale a 20.

Le funzionalità di risparmio non sono gli unici vantaggi offerti da Hype. Basta un account gratuito per accedere a un conto 100% online con carta virtuale Mastercard gratuita (o fisica, dietro pagamento di un contributo), operazioni bancarie, cashback, analisi spese, investimenti, prestiti, conti deposito, assicurazione auto e tanto altro. Registrarsi è semplicissimo: basta cliccare qui e seguire le istruzioni riportate a schermo.

