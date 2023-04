Viaggio all'estero? Occhio alla valuta: con Revolut hai cambi illimitati

Stai per partire per un viaggio all’estero? Una delle cose più stressanti è il denaro e il relativo tasso di cambio della valuta estera, soprattutto se stai viaggiando al di fuori dell’Unione Europea.

Con Revolut Premium, il tuo viaggio sarà senza preoccupazioni. Con soli 7,99 euro al mese, potrai creare un conto multivaluta in pochi secondi e gestire i cambi valuta con prezzi trasparenti e senza commissioni nascoste. E c’è di più: per un periodo limitato, puoi provare Revolut Premium gratuitamente per tre mesi e testare tutte le sue fantastiche funzionalità.

Cambi valuta illimitati, solo con Revolut

Con Revolut Premium, potrai spendere, cambiare e inviare somme illimitate di denaro in più di 29 valute, tutti i giorni tranne il weekend, a ottimi tassi di cambio senza commissioni. La piattaforma utilizza il tasso di cambio reale, anche chiamato “interbancario”, il che significa che potrai vedere il tasso di cambio direttamente nell’app prima di effettuare qualsiasi operazione di cambio valuta. E se hai bisogno di pagare con carta o prelevare contanti in una valuta non offerta da Revolut, otterrai sempre e comunque il miglior tasso di conversione possibile.

Ma non finisce qui: i titolari Revolut Premium hanno accesso a una copertura medica e dentistica d’emergenza globale, un’assicurazione sui voli in ritardo e sul bagaglio, e tariffe esclusive per prenotare strutture in tutto il mondo senza costi aggiuntivi di prenotazione. E se prenoti con Revolut, otterrai fino al 5% di cashback istantaneo.

Apri il tuo conto Revolut Premium oggi stesso e ricevi la tua carta Premium esclusiva con il design che preferisci, consegnata gratuitamente direttamente a casa tua. Con la carta potrai prelevare fino a 400 euro al mese senza commissioni dai bancomat della rete a livello internazionale, e se hai bisogno di inviare denaro velocemente, potrai sfruttare i bonifici nazionali illimitati direttamente dall’app Revolut.

Vivi il tuo viaggio senza preoccupazioni con Revolut Premium. Registrati ora e ricevi subito tre mesi di canone completamente gratuiti. È semplicissimo: collegati alla pagina dell’offerta, inserisci il tuo numero di cellulare e riceverai un link per scaricare l’app Revolut. Una volta registrato e aperto il tuo conto, otterrai l’upgrade gratuito al piano Premium. E dopo i primi tre mesi, il canone mensile è solo di 7,99 euro.

