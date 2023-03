Viaggia sereno con Hype: se il tuo volo è in ritardo, vieni rimborsato

Se sei un viaggiatore frequente, sai bene che i ritardi e le cancellazioni dei voli possono rappresentare un vero e proprio incubo. Non solo causano stress e frustrazione, ma possono anche generare problemi logistici e, in alcuni casi, anche economici. Per fortuna, esiste una soluzione che ti permette di viaggiare in tranquillità, indipendentemente da eventuali imprevisti: le assicurazioni viaggio. Grazie a una polizza, puoi essere tutelato in caso di problemi logistici o medici durante il tuo viaggio, compresi i ritardi o le cancellazioni dei voli.

Una soluzione particolarmente interessante è quella offerta da Hype. Diventando titolare di un conto Premium, puoi infatti accedere a numerosi servizi dedicati ai viaggiatori, tra cui un’assicurazione viaggio che ti rimborsa in caso di ritardi o cancellazioni dei voli. E se decidi di aprire un conto Hype Premium prima del 30 giugno, non dovrai nemmeno sostenere il costo di attivazione. Ma non è finita qui: inserendo il codice promo “SUPER” durante la registrazione, riceverai subito un bonus di 25 euro. Così parti in tutta tranquillità, sfruttando al tempo stesso tutte le funzionalità Premium dedicate a chi viaggia.

Hype Premium è il conto amico dei viaggiatori

Hype Premium è la soluzione ideale per viaggiare in tutto il mondo in completa sicurezza, senza preoccuparti degli imprevisti che possono capitare durante un viaggio. Grazie alla collaborazione con Allianz Travel, Hype offre il servizio assicurativo più innovativo e competitivo del mercato, garantendoti assistenza prioritaria in qualsiasi giorno della settimana e ovunque ti trovi.

Le coperture assicurative sono tutte attive dal momento in cui concludi la registrazione al conto Premium, per mantenerti al sicuro da ogni tipo di imprevisto. Potrai viaggiare con la tranquillità di sapere di essere tutelato in caso di:

Ritardo o annullamento del volo , smarrimento del bagaglio o cancellazione del viaggio

, smarrimento del bagaglio o cancellazione del viaggio Assistenza medica in caso di emergenza all’estero, anche telefonica, per avere sempre un punto di riferimento in caso di necessità

in caso di emergenza all’estero, anche telefonica, per avere sempre un punto di riferimento in caso di necessità Rimborso spese per ricerca e soccorso in caso di incidente in montagna, per poter godere al massimo delle tue attività outdoor in tutta sicurezza

per ricerca e soccorso in caso di incidente in montagna, per poter godere al massimo delle tue attività outdoor in tutta sicurezza Rimborso su prelievi in caso di rapina e copertura sugli acquisti, per proteggere il tuo denaro e i tuoi acquisti durante il viaggio

Tutti i titolari Hype Premium ricevono una carta di debito World Elite Mastercard, con cui potrai goderti ogni viaggio senza mai preoccuparti dei costi aggiuntivi poiché include prelievi gratuiti in tutto il mondo, senza alcun costo extra. In più, grazie al tuo conto potrai anche effettuare bonifici gratis, illimitati e in tempo reale, pagare bollette, bollettini e ricariche senza commissioni.

Registrati online in pochi minuti e inizia subito a utilizzare la tua carta virtuale disponibile in app: per un periodo di tempo limitato, l’attivazione è completamente gratuita. Inoltre, inserendo il codice promo “SUPER”, riceverai un bonus di 25 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.