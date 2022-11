Viaggia nel tempo, riguarda le tue VHS: GENIALATA a 7€ su Amazon

Riguarda le tue videocassette, rispolvera i tuoi ricordi, anzi: rendili eterni. Con questo gadget, ora in gran sconto a 7€ circa appena su Amazon, le tue VHS vivranno nuova vita. Un dispositivo super semplice da usare in abbinata al tuo PC, a un vecchio registratore (o videocamera) e a un software gratuito. Puoi salvare i tuoi contenuti e averli per sempre in digitale. Investi pochissimi euro una sola volta e poi potrai utilizzarlo all’infinito. Completa l’ordine al volo per accaparrartelo, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

VHS in digitale: riscopri i tuoi ricordi

Le hai lì, nella tua videoteca o accatastate in cantina. Un vero peccato perché, prima o poi, le tue videocassette potrebbero rovinarsi a causa del tempo che passa e diventare inutilizzabili. Con questo eccezionale gadget potrai invece portare rapidamente il contenuto in digitale. Da quel momento in poi, potrai guardarlo su PC, tablet, smartphone, media player e non solo. Addirittura, puoi salvarli in cloud e custodirli online, se preferisci.

Insomma, non sottovalutare il potenziale di questo dispositivo, ora in gran sconto su Amazon. Potrai continuare a custodire le tue VHS, ma il loro contenuto sarà sempre a disposizione in digitale. Approfittane, prima che la promozione finisca: completa l’ordine al volo per prenderlo a 7€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.