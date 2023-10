Viaggia in sicurezza col Compressore Portatile, ora in SCONTO del 30% grazie al COUPON!

Ecco un’offerta imperdibile per chi cerca un compressore aria portatile che unisce potenza, versatilità e convenienza. Il Compressore ad Aria Portatile UGREEN è ora disponibile su Amazon a soli 55,99€, con uno sconto del 30% rispetto al suo prezzo abituale di 79,99€ grazie a un coupon speciale.

Compressore ad Aria Portatile UGREEN: tutte le caratteristiche

Questo è il momento perfetto per acquisire uno strumento che ti permette di gonfiare pneumatici, palloncini, materassini e altro ancora in modo rapido e semplice ovunque tu sia.

Le caratteristiche principali di questo compressore sono davvero impressionanti. Innanzitutto, è dotato di una batteria ricaricabile da 5000mAh, che garantisce un’autonomia straordinaria. Questo significa che non avrai bisogno di una fonte di alimentazione esterna durante il lavoro. La batteria integrata permette di gonfiare fino a 12 pneumatici per auto in modo continuo senza fili.

La potenza del compressore è evidente con la sua pressione massima di 150 PSI/10 bar, che consente di gonfiare pneumatici in modo rapido e senza sforzo. Un motore elettrico ad alte prestazioni da 74 W si occupa del lavoro pesante, garantendo un flusso d’aria di 15 L/min. In pratica, questo significa che puoi gonfiare un pneumatico per auto in soli 2 minuti.

Abbiamo poi quattro ugelli intercambiabili, che ti consentono di adattare il dispositivo a una varietà di applicazioni. Che tu debba gonfiare le gomme della tua auto, la bicicletta, un pallone da calcio o un materassino per il campeggio, questo compressore è pronto a soddisfare le tue esigenze.

Il display digitale a LED fornisce una lettura chiara e precisa della pressione, in modo da poter monitorare il processo in tempo reale. Inoltre, il compressore è dotato di due display LCD digitali che rilevano automaticamente la pressione dell’aria corrente e si spengono automaticamente quando il valore desiderato è stato raggiunto.

Con una forma compatta e un peso di soli 487 g, questo compressore si adatta facilmente al tuo stile di vita attivo. Puoi portarlo con te ovunque, grazie alle sue dimensioni simili a quelle di un telefono cellulare.

Se desideri un compressore aria portatile affidabile e potente, questa è l’opportunità che fa per te. Clicca sul box in alto per approfittare di questo eccezionale sconto su Amazon e assicurati il tuo Compressore Aria Portatile a soli soli 55,99€.