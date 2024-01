Viaggia in comodità con la Valigia Eastpak SCONTATA del 38%!

Spesso e volentieri partiamo in viaggio con vecchie valigie che ci chiedono un po’ di pietà. Il motivo è che le valigie di buona qualità costano un occhio della testa. Oggi, però, è il tuo giorno fortunato perché la valigia di Eastpak è scontata del 38%. Potrai infatti pagarla solo 80,85€ invece dei classici 130,00€ di listino!

Tutte le caratteristiche della valigia Eastpak

Eastpak Transverz XXS si presenta come il più piccolo trolley da viaggio della linea Transverz, pensato appositamente per viaggi e spostamenti in aereo. Con dimensioni contenute (45 cm x 32 cm x 20 cm) e un peso leggero di soli 2,5 kg, si rivela l’ideale compagno da portare a bordo come bagaglio a mano.

Questo pratico trolley è dotato di due ampi scomparti principali: uno più grande per sistemare i vestiti e uno più piccolo per gli oggetti personali. Entrambi gli scomparti vantano cinghie elastiche per assicurare saldamente i tuoi bagagli e una comoda tasca interna con cerniera, perfetta per gli oggetti di minori dimensioni.

La facilità di movimento è garantita dal manico telescopico e dal sistema di ruote lisce, che lo rendono agevole da manovrare anche quando completamente carico. Puoi spingerlo o tirarlo, a seconda delle tue preferenze e delle necessità del momento. Transverz XXS risponde alle dimensioni standard del bagaglio a mano IATA adottate dalla maggior parte delle compagnie aeree. Ciò significa che puoi portarlo con te in cabina, evitando costi aggiuntivi per il check-in del bagaglio.

La sicurezza è un elemento centrale grazie al lucchetto a combinazione TSA integrato. Questo tipo di lucchetto consente agli agenti della Transportation Security Administration (TSA), l’agenzia governativa statunitense, di aprire il tuo bagaglio per ispezione senza danneggiarlo, garantendo la tua tranquillità durante i viaggi.

Non perdere l’opportunità di far tua questa fantastica valigia Eastpak a soli 80,85€!

