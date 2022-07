Viaggia in Auto senza pensieri: 5 accessori tech in OFFERTA

Sono finalmente arrivate le vacanze estive. Dopo un anno di lavoro, in queste settimane moltissime famiglie partono per le ferie ed alcuni scelgono di spostarsi in auto. Prima di una lunga trasferta in auto, è opportuno controllare di avere a bordo tutto il necessario per partire in totale serenità, preparandosi a situazioni ed emergenze di ogni genere. In questo la tecnologia ci viene in soccorso con tanti gadget e dispositivi perfetti da avere all’interno del veicolo.

Ecco perché in questo articolo vi segnaliamo forti sconti su 5 accessori perfetti da tenere in auto, utili per ogni evenienza e ideali per assisterci durante gli spostamenti.

5 accessori tech per l’auto

Xiaomi Air Compressor 1S (-9%)

Il mini compressore Xiaomi è una garanzia, consente di ristabilire la corretta pressione delle gomme di bici, moto, scooter e auto in pochi minuti, sebbene si tratti di un accessorio estremamente compatto e portatile. Oggi è disponibile in offerta su Amazon a 45,50€ , un prezzo davvero interessante in relazione alla qualità del prodotto.

Avviatore di emergenza per auto (-44%)

Se si rimane a terra con la batteria dell’auto, è indispensabile avere a bordo un avviatore o booster, per far partire il veicolo ed evitare di rimanere per strada sotto il rovente sole estivo. Durante lunghi viaggi in auto bisogna mettere in conto ogni tipo di imprevisto e i malfunzionamenti delle batterie sono tra questi. Con questo avviatore di emergenza super compatto e da ben 800A, basterà collegare i due poli alla batteria per far ripartire l’auto in una manciata di secondi e riprendere il viaggio. Oggi il prodotto è disponibile in offerta su Amazon a 49,99€ invece di 90€.

Aspirapolvere wireless per auto (-17%)

Un dispositivo per la pulizia degli interni è fondamentale quando si viaggia con bambini o animali domestici. Il brand Oraimo mette in sconto questa aspirapolvere senza fili molto compatta, ma comunque abbastanza potente per pulire a fondo l’auto. Oggi è disponibile in offerta su Amazon a 23,99€ invece di 35€

Supporto smartphone per auto (-20%)

Molte auto non hanno il navigatore integrato, quindi bisogna sfruttare lo smartphone e impostare Google Maps per raggiungere una meta ben precisa senza sbagliare strada. Per la sicurezza stradale, dotarsi di un supporto per auto è fondamentale e questo modello è perfetto sia come funzionalità che per rapporto qualità/prezzo. Oggi è disponibile in offerta su Amazon a 17,99€ invece di 24,99€

Belkin Supporto MagSafe per auto (-20%)

Per chi possiede un iPhone di ultima generazione, compatibile con la tecnologia MagSafe, questo supporto per auto Belkin è perfetto. L’iPhone 12 o 13 si aggancia magneticamente al supporto e resta saldamente ancorato al cruscotto dell’auto. Oggi è disponibile in offerta su Amazon a 35,99€ invece di 42€

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.