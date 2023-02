VIABUY: carta e conto insieme e senza verifiche di solvibilità, ecco l'offerta

Chi è alla ricerca di un nuovo strumento di pagamento, un conto corrente e/o una carta di pagamento, per gli acquisti online e in negozio oltre che per il prelievo di contante, può valutare l’offerta di VIABUY che mette a disposizione un conto con IBAN lussemburghese e tedesco, una carta di debito Mastercard e un servizio di banking digitale completo.

L’apertura del conto e l’emissione della carta avvengono, inoltre, senza verifiche di solvibilità per il richiedente, azzerando la burocrazia e velocizzando al massimo l’intera pratica. Per scoprire i dettagli dell’offerta di VIABUY e richiedere l’apertura del conto è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Conto e carta insieme con VIABUY, senza verifiche di solvibilità per il cliente

La proposta di VIABUY si concentra sulla semplicità e sull’immediatezza dell’offerta. A disposizione dei clienti troviamo:

un conto corrente con IBAN lussemburghese e tedesco e con la possibilità di accedere a tutti i principali servizi a partire dai bonifici SEPA

una carta di debito utilizzabile per pagare e prelevare

un servizio di banking completamente digitale

L’apertura del conto e l’emissione della carta avvengono senza alcuna verifica sulla solvibilità del cliente e senza alcuna complicazione burocratica. Si tratta di una procedura semplice e veloce che consente di minimizzare le tempistiche per l’accesso al servizio di VIABUY.

Il conto VIABUY con carta abbinata prevede una quota di emissione una tantum di 69,90 euro oltre ad una quota annuale di 19,90 euro. Da notare che è possibile effettuare il trasferimento istantaneo di denaro tra clienti VIABUY e che i bonifici SEPA in uscita sono senza commissioni.

Per scoprire l’offerta di VIABUY è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.