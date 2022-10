Vi siete persi? Ecco come Apple Watch vi aiuterà a ritrovare il sentiero

Se state facendo un’escursione in montagna, in collina o da qualche parte e non ritrovate più la strada, vi suggeriamo di comprare un Apple Watch e di averlo sempre con voi in questi casi. Per esempio, l’ultimo Watch Series 8 è una meraviglia e costa 549,00€ nella sua versione con cassa da 45 mm.

Ecco come fare per utilizzare il “Backtrack” di Apple Watch per ritrovare i vostri passi. In primo luogo, sappiate che va benissimo anche un Watch Ultra, un SE o un Series 6, 7 o 8. Dovete aver installato watchOS 9 così da avere la funzione Backtrack all’interno dell’app di Compass (Bussoal) che è appena stata riprogettata e che vi aiuta proprio a ripercorrere i vostri passi.

Apple Watch: ecco come funziona Backtrack di Compass

La funzionalità in questione sfrutta il GPS dello smartwatch della mela per creare una sorta di “breadcrumb” virtuale del proprio percorso. Anche chi non ha molto senso dell’orientamento saprà sempre come tornare al punto di partenza. Backtrack, stando a quanto afferma la compagnia, può funzionare anche in luoghi remoti, sperduti, nelle aree piene di persone senza WiFi, insomma, non ha limiti. L’unico ostacolo? I cinturini in metallo che possono provocare leggere ostruzioni.

Ecco gli step da fare per usare la funzionalità sopra citata:

Aprite l’applicazione Compass del gadget da polso;

Toccate l’icona delle impronte nella parte bassa (a destra) del display e a questo punto iniziate a registrare il vostro percorso;

In caso, scorrete verso il basso e cliccate “okay” su “consenti una volta” per accedere alle posizioni recenti;

Selezionate il punto di patenza e questo apparirà sulla bussola con una freccia bianca che vi indicherà la direzione da seguire;

Ora non dovrete far altro che seguire le indicazioni;

Una volta arrivati, eliminate il tutto con “elimina passaggi”.

Che ne pensate? La userete? La trovate utile?

