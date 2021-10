Vestiti sempre perfetti con questo gadget XIAOMI super ECONOMICO

Il tempo dei maglioni e dei cardigan sta arrivando. Non c'è cosa più bella di poterti sentire al caldo e stare comodo tutto il giorno, però se questi indumenti presentano dei pelucchi un bel problema non puoi dirlo di non avere. Anche in questo caso arriva in tuo soccorso Xiaomi con il suo levapelucchi super semplice da utilizzare. Con un prezzo normalmente più al alto, al momento lo trovi su AliExpress a partire da 13,22€. Scegli di ricevere solo la macchina o anche le lame di ricambio a tua discrezione e ti togli un pensiero in una sola mossa.

Le spedizioni non solo sono gratuite ma avvengono in pochissimo tempo. In più l‘IVA è già inclusa quindi non hai costi aggiuntivi a seguire.

Levapelucchi Xiaomi: lo strumento che rende i tuoi vestiti nuovi

Il levapelucchi di Xiaomi è semplicissimo da utilizzare, con la sua delicatezza rimuove i pelucchi dai vestiti senza danneggiarli. In altre parole è così sicuro da utilizzare che potrebbe esser dato in mano a dei bambini nonostante non te lo consiglio! Non devi preoccuparti delle dimensioni visto che sono molto ristrette. Questa caratteristica ti permette di conservarlo agevolmente in un qualsiasi cassetto così quando ti serve lo hai sempre a portata di mano.

Sai cosa? Se vuoi te lo porti anche in viaggio dato che non ha bisogno di fili per funzionare. Al suo interno è integrata una comodissima batteria che ti assicura fino a 90 minuti di utilizzo con una sola carica.

Ti faccio sapere che è adatto praticamente a qualsiasi tipo di stoffa e che lo pulisci con un semplice pennellino che ti viene dato in confezione.

Cosa stai aspettando? Acquista subito il tuo levapelucchi Xiaomi su AliExpress a partire da 13,22€. Lo ordini e lo ricevi a casa in soli 10 giorni con spedizioni gratuite e senza costi aggiuntivi.