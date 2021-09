La tariffa del second brand WINDTRE Very Flash è disponibile ancora per 3 giorni e qualche ora. Scopri come attivarla senza costi.

VeryFlash: i dettagli

La promozione last minute offre un quantitativo di 200 Giga di traffico internet in 4G fino a 30 Mbps in download e upload sulla rete Top Quality di WINDTRE, minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri di qualsiasi operatore presente in Italia a soli 7,99 euro al mese. Questa offerta offre anche un bundle di 4,4 Giga in roaming da utilizzare in tutta l'Unione Europea.

La VeryFlash è disponibile solo per i clienti Poste Mobile, Coop Voce, Iliad, Fastweb, 1Mobile, Tiscali, Rabona Mobile ed altri virtuali. Nel canone mensile sono inclusi anche i servizi Ti Ho Cercato e RingMe entrambi completamente gratuiti. Inoltre, la promo include di default il barring per i servizi a sovrapprezzo.

La promozione dovrebbe terminare tra tre giorni, anche se potrebbe essere prorogata ancora una volta. Per ora, comunque, non c'è stata alcuna conferma o smentita in merito.

Costi ed altro

La promozione con 200GB a meno di 8 euro mensili non ha alcun costo di attivazione iniziale. La SIM e la spedizione a casa sono entrambe completamente a carico di Very Mobile. Il primo mese, dunque, sarà necessario pagare solo i 7,99€ di canone.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Wind 3

Tariffe