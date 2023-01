Very regala ai suoi clienti che passano da altro gestore un Buono Amazon da 10 euro scegliendo una delle promozioni disponibili nel sito a partire da meno di 7 euro al mese. L’iniziativa è valida fino al 31 Gennaio 2023.

Very: PROMO e Buono Amazon

L’offerta più economica che dà diritto ad avere il Buono Amazon da 10 euro prevede ben 100 Giga su rete WINDTRE in 4G con prestazioni di velocità massima fino a 30 Mbps in download ed in upload, minuti senza limiti di chiamate verso tutti gli operatori mobili e fissi nazionali e SMS sempre illimitati e verso qualsiasi gestore mobile italiano. Tutto questo è disponibile a meno di 7 euro al mese di partenza.

La promozione che abbiamo visto sinora è attivabile solo da chi proviene da determinati gestori virtuali come 1 Mobile, BT Enìa, BT Italia, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, elimobile, Enegan, Fastweb, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Iliad, Intermatica, Lycamobile, Mundio Mobile, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Ovunque Mobile, Plink, Plintron, PosteMobile, Rabona, Telmekom, Tiscali, Vianova e WithU. La stessa tariffa è disponibile anche per chi necessita di un nuovo numero ma non dà diritto al voucher Amazon. Questa tariffa include nel suo canone mensile anche 6,4 Giga di traffico dati da utilizzare ogni mese in roaming in tutta Europa senza costi aggiuntivi.

Costi ed altro

L’iniziativa che offre il Buono Amazon da 10 euro è disponibile solo per chi passa a Very Mobile da specifici MVNO.

La ricezione del voucher avviene una volta passato il proprio numero a Very entro il 31 Gennaio 2023. Il costo di attivazione è gratuito per tutte le tariffe a partire da 6,99 euro solo in portabilità dai principali virtuali.

