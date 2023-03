Verona-Monza: tutte le soluzioni per vedere la Serie A TIM in streaming

Guarda Verona-Monza in streaming su DAZN. La partita è in programma per domenica 12 marzo 2023. Il calcio d’inizio fischierà alle 15:00 in punto. Tutto è pronto per questa partita particolarmente accesa dove i tifosi si faranno sentire. Ecco la sinossi ufficiale di DAZN:

Il gialloblù domina nel pomeriggio domenicale del Bentegodi di Verona, dove l’Hellas è impegnata in un delicato match contro il Monza. I brianzoli hanno praticamente raggiunto la quota salvezza e possono dunque scendere in campo con meno pressione rispetto agli scaligeri, che devono ancora sgomitare e lottare in questo finale di stagione per mantenere la categoria. All’andata l’espulsione di Magnani dopo neanche mezz’ora aiutò i biancorossi a vincere 2-0 al Brianteo; ci sarà più equilibrio nel match di ritorno?

Grazie al tuo abbonamento con DAZN avrai sì accesso a tutta la Serie A TIM 2022/23, ma potrai anche vedere in esclusiva Serie BKT, Serie C, UEFA Europa League, UEFA Champions League, LaLiga, calcio internazionale, Eurosport 1, Eurosport 2, UFC, Matchroom e Golden Boy. Ecco ora le due probabili formazioni:

Montipò Dawidowicz Hien Magnani Faraoni Verdi Tameze Lazovic Doig Lasagna Gaich Monza (3-4-2-1)

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.