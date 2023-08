Ventilatore potente a soli 39€ su Unieuro, anche Tasso Zero

Solo online e solo su Unieuro, oggi acquisti il Ventilatore Electroline a soli 39,99 euro, invece di 59,99 euro. Potente ed efficiente, è l’alleato perfetto contro il caldo torrido di questa estate. Con un design elegante e raffinato si abbina bene con qualsiasi arredamento a casa o in ufficio. Leggerissimo, ma stabile grazie alla sua piantana ampia, lo sposti dove vuoi per avere un fresco naturale e piacevole.

Tra l’altro, grazie a Unieuro, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi anche decidere di pagarlo in 3 rate a Tasso Zero. In questo modo dividi l’importo a 13,33 euro al mese, senza interessi. La prima rata ti viene addebitata al momento dell’acquisto mentre le altre due nei due mesi appena successivi. La consegna gratuita è inclusa in questa promozione molto speciale.

Ventilatore Electroline: tanta potenza, basso consumo energetico

Con il Ventilatore Electroline ottieni tanta potenza, regolabile di intensità a seconda delle tue preferenze, ma hai anche assicurato un basso consumo energetico. Perciò ottieni fresco immediato senza impattare sulla bolletta della luce. Realizzato con materiali resistenti e di qualità, lo posizioni sul pavimento in modo sicuro, anche se hai bambini o animali domestici in casa, e lasci che sia lui a rinfrescare le stanze.

Dotato di pratico telecomando, lo puoi regolare direttamente seduto sul divano. Acquistalo subito a soli 39,99 euro, invece di 59,99 euro. Grazie alla partnership con PayPal e Klarna, su Unieuro puoi anche decidere di pagare in 3 comode rate a tasso zero. Inoltre, Klarna ti permette anche di acquistare subito e pagare l’intero importo 30 giorni dopo dalla data di acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.