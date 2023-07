Ventilatore Portatile SUPER POTENTE al 46% di sconto su eBay

Il Ventilatore Portatile AigoStar è la soluzione intelligente per portare sempre con te una fonte di freschezza in questa caldissima estate. Ottimo al lavoro, da posizionare sulla tua scrivania, o a scuola, durante le sessioni estive. Provalo anche in spiaggia sotto l’ombrellone o in viaggio, ad esempio sul treno o in auto. Insomma, questo sarà il tuo compagno di viaggio meraviglioso. Acquistalo ora su eBay a soli 26,99 euro, invece di 49,99 euro.

Scegli tra due colori, bianco o nero, a seconda delle tue preferenze. Però devi essere veloce perché la quantità disponibile è limitata. Infatti, sono rimasti gli ultimi pezzi. Tra l’altro con eBay hai anche la consegna gratuita direttamente a casa tua o all’indirizzo indicato in fase di ordine. Inoltre, se acquisti due o più pezzi di questo articolo puoi risparmiare ulteriormente sul prezzo di vendita e aumentare così lo sconto del 46% di partenza.

Ventilatore Portatile AigoStar: potenza e portabilità

Con il Ventilatore Portatile AigoStar hai aria fresca sempre e ovunque. Oltretutto, non si tratta solo di un semplice ventilatore. Infatti, questo dispositivo è dotato di un serbatoio da 300 ml che garantisce una nebulizzazione a ultrasuoni per rendere ancora più piacevole l’aria prodotta. Inserendo acqua fredda, magari con del ghiaccio, avrai la sensazione di avere acceso un vero e proprio climatizzatore.

Cosa stai aspettando? Acquistalo ora a soli 26,99 euro, invece di 49,99 euro. Sono rimasti gli ultimi pezzi disponibili. Quindi è meglio che ti sbrighi. Con eBay hai anche la consegna gratuita e tutte le garanzie sul tuo acquisto. Un’occasione davvero speciale che non puoi lasciarti sfuggire.