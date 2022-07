Ventilatore portatile o stand per smartphone? Geniale in entrambi i casi

Pensa di stare allo smartphone senza soffrire più il caldo. Ad esempio dentro la metro o mentre sei in giro per strada, ma anche nel letto. Tutto è possibile con questo mini ventilatore 2 in 1 che non smetterai mai più di utilizzare.

Lo sfrutti in tre modalità diverse e non puoi che amarlo fin dal primo secondo. Ora che è in promozione su Amazon ti conviene affrettarti, lo porti a casa con appena 17€ se spunti il coupon.

Delle spedizioni non ti preoccupare, sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Ventilatore portatile: non suderai mai più in vita tua

Con questa afa che si respira, un bel ventilatore portatile è una di quegli assi che tieni nella manica e non ti delude mai. Piccolo e compatto, lo puoi infilare in borsa o nello zaino e tirarlo fuori quando ti serve. Infatti è studiato appositamente per essere leggero ma funzionale e rinfrescarti quando ne hai bisogno.

Il design speciale te lo fa utilizzare in tre modalità differenti, come:

semplice ventilatore portatile;

stand per smartphone;

entrambi all’unisono.

Ultra silenzioso e pieghevole, ha 5 velocità tra cui scegliere e una batteria che non finisce mai. Conta che con 4000mAh a disposizione vai avanti persino per 15 ore di utilizzo filato, il che non sono pochi. Tutto questo non ti basta? Per sapere quanta energia hai ancora a disposizione, non manca un display LED integrato.

Non aspettare un secondo in più e spunta immediatamente il coupon su Amazon. Questo mini ventilatore è unico nel suo genere, lo porti a casa con 17€ e non te ne separi più. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.