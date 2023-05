Ventilatore portatile Ardes: il più venduto su Amazon, quasi a metà prezzo

L’estate è ormai alle porte e le temperature iniziano a salire. In questi giorni di caldo intenso, cosa c’è di meglio di un ventilatore affidabile per rinfrescare l’ambiente e rendere le giornate più piacevoli? Ecco perché ti presentiamo il ventilatore portatile Ardes, un vero e proprio alleato per affrontare l’estate in tutta comodità. E non solo, su Amazon è disponibile con uno sconto incredibile del 47%, in questo modo lo potete acquistare al prezzo ridicolo di soli 16,90 euro.

Ventilatore portatile Ardes: l’occasione che stavi cercando

Il ventilatore portatile Ardes è un piccolo aggregato di ventole e griglie progettato per muovere l’aria e offrire sollievo e relax in tutto l’ambiente. Dotato di tre intensità regolabili, questo piccoletto è in grado di rinfrescare l’aria secondo le tue esigenze, offrendoti un’esperienza di benessere unica. La modalità di utilizzo del ventilatore è estremamente semplice. Basta posizionarlo su una base d’appoggio orizzontale e selezionare l’intensità del flusso d’aria desiderata. Inoltre, il ventilatore Ardes è dotato di un pratico timer che ti permette di regolare il flusso del vento in base alle tue esigenze quotidiane e stagionali. Che tu voglia rinfrescare l’ambiente durante il riposo, il lavoro o i momenti di svago, questo ventilatore farà al caso tuo.

La facilità d’uso è un punto di forza di questo ventilatore portatile Ardes. È intuitivo e silenzioso, perfetto per l’utilizzo di persone di tutte le età, dagli 8 anni in su fino agli anziani o alle persone con disabilità motorie. Basta appoggiarlo in posizione orizzontale e il gioco è fatto: il ventilatore Ardes inizierà a muovere l’aria fredda, garantendo un sollievo immediato.

Parlando delle caratteristiche tecniche, il ventilatore portatile Ardes è composto da 6 pale rotanti di 26 cm che generano un flusso d’aria potente. Grazie alle tre intensità configurate nella macchina del vento, puoi regolare la velocità di ventilazione in base alle tue preferenze. La potenza del ventilatore è di circa 45 W, garantendo prestazioni efficienti ed energicamente sostenibili. Inoltre, le dimensioni compatte di 33 cm di larghezza x 11 cm di profondità x 35 cm di altezza e il peso netto di soli 1,3 kg rendono questo ventilatore estremamente portatile e facile da spostare da una stanza all’altra.

Ardes è un marchio con una lunga storia nel settore degli elettrodomestici. Da 60 anni, si impegna a offrire prodotti funzionali, sicuri e facili da usare per la casa e la cucina, in grado di soddisfare le necessità di tutti i giorni. Il loro ventilatore portatile rappresenta l’eccellenza in questo settore e infatti è tra i più venduti su Amazon. Approfitta subito di questo sconto folle del 47% e acquistalo al prezzo stracciato di soli 16,90 euro, prima che gli ultimi pezzi a disposizione si esauriscano del tutto.

