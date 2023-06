Ventilatore Ardes: con soli 16€ rinfrescherete la vostra casa

L’estate è arrivata e con essa anche il forte caldo. Se state cercando un prodotto che possa alleviare le vostre nottate o le vostre giornate a casa, ecco la promozione che fa per voi. Amazon propone l’ottimo ventilatore portatile della Ardes a soli 16,90 euro invece di 32 euro con uno sconto del 47%.

Ventilatore Ardes: rinfrescate le vostre calde giornate

Il ventilatore da pavimento Box Floor è un piccolo aggregato di ventole e griglie in grado di muovere l’aria secondo 3 intensità per offrirvi sollievo e relax in tutto l’ambiente. Questo piccolo ventilatore del marchio Ardes è dotato di un timer per regolare il flusso del vento in base alle esigenze quotidiane e stagionali. Perfetto per rinfrescare l’ambiente d’estate e offrire sollievo durante il riposo, lavoro o momenti di svago.

Il ventilatore da pavimento è facile ed intuitivo da usare ed è composto da 6 pale rotanti di 26cm che muovono aria grazie alle 3 intensità. La potenza del ventilatore è di circa 45W e le dimensioni sono 33 cm di larghezza x 11 cm di profondità x 35 cm di altezza e 1,3Kg di peso netto. Il suo prezzo su Amazon è davvero incredibile: solo 16,90 euro invece di 32 euro. Infine, con Amazon Prime, avrete consegne rapide e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.