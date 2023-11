Ventilatore a torre in offertissima su Amazon: oggi tuo a soli 26,95€

Il Bestron Ventilatore a torre è attualmente in offerta su Amazon a soli 26,95€ invece di 46€. Questo ventilatore offre una piacevole circolazione dell’aria in varie aree, come il salotto, l’ufficio o il garage.

Una delle caratteristiche principali di questo ventilatore è la facilità di regolazione del flusso d’aria direttamente dall’apparecchio. È dotato di un’oscillazione orizzontale orientabile a 60° e offre la possibilità di selezionare tra 3 diverse velocità.

Inoltre, il ventilatore ha un livello sonoro massimo di 55,85 dB(A) ed è dotato di un timer regolabile gradualmente, che consente un funzionamento continuo fino a 2 ore. Questa funzione lo rende ideale anche per l’uso durante le ore notturne.

Grazie al suo peso ridotto di 2 kg ed alla robustezza del suo piede, questo ventilatore può essere posizionato ovunque con facilità, assicurando al contempo una stabilità ottimale. Il potente motore a bobina in rame garantisce un flusso d’aria fresca ed è notevolmente silenzioso.

Se stai cercando un ventilatore versatile e affidabile per mantenere un ambiente fresco, questa offerta su Amazon è un’ottima opportunità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.