Ventata di aria FRESCHISSIMA per il tuo PC: dissipatore ad acqua -16%

Non lasciare che il tuo computer patisca il caldo estivo e tienilo al sicuro con il dissipatore ad acqua RGB Illusion di Cooler Master, non solo ultra performante ma anche perfetto per dare stile al tuo case. Comodo e performante, è la boccata di aria fresca che serve al tuo migliore amico… In tutti i sensi.

Lo puoi trovare ora su Amazon a soli 117,90€ grazie allo sconto del 16% che ti permette di risparmiare più di 20€. È di sicuro un’offerta che non puoi lasciarti sfuggire, quindi aggiungilo al carrello e completa subito il tuo ordine.

Ricordati che lo riceverai a casa con una spedizione gratuita e veloce in tutta Italia se possiedi un abbonamento Amazon Prime.

Un computer sempre all’avanguardia e con stile con il dissipatore ad acqua di Cooler Master

Con l’estate arrivano le vacanze e le ferie e di sicuro se sei un amante dei videogames non puoi fare a meno di goderti qualche nuovo titolo o partita con gli amici. C’è però un solo problema: il caldo, il quale va ad unirsi alle temperature già alte del tuo computer durante l’utilizzo. Se vuoi tenerlo al sicuro da surriscaldamenti e possibili problemi alla CPU non puoi non farti sfuggire questo Dissipatore ad Acqua. Perfetto per mantenere delle temperature ottimali e allo stesso tempo renderlo unico.

Il suo design si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di PC, ma per ogni evenienza ti consiglio di controllare le misure e lo spazio disponibile nel tuo case. Con il sistema di raffreddamento a liquido avanzato, potrai godere di temperature più basse e un funzionamento silenzioso. La pompa a doppia camera di terza generazione è perfetta per dissipare più velocemente e meglio il calore grazie anche alle tre ventole di cui è dotato.

La sua illuminazione RGB personalizzabile aggiunge un tocco di stile al tuo setup. Immergiti in un’atmosfera spettacolare. Con milioni di opzioni di colore, potrai creare effetti unici che renderanno il tuo sistema ancora più affascinante attraverso il software di Cooler Master. Ti verrà fornito compreso di controller cablato e di pasta termica.

Corri su Amazon e non lasciarti scappare assolutamente il Dissipatore ad Acqua RGB Illusion di Cooler Master a soli 117,90€ grazie allo sconto del 16%.

Con Amazon Prime hai spedizioni veloci e gratuite in tutto il territorio Italiano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.