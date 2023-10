Velocizza il lavoro con questo monitor portatile da 15,6" (-42%)

Se fai un lavoro in cui usi il computer per tante ore e devi passare da una scheda all’altra o da un programma all’altro, allora questa promozione fa proprio per te. Vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello il monitor portatile ARZOPA a soli 98,99 euro, invece che 169,99 euro.

Ebbene sì, se fai veloce puoi beneficiare di uno sconto gigantesco del 42% che taglia il prezzo e quindi risparmi ben 71 euro sul totale. Con questo schermo risparmi tantissimo tempo e inoltre, grazia al design compatto e leggero, te lo porti dove ti serve.

Monitor portatile per lavorare con efficienza

Grazie a questo schermo avrai la possibilità di lavorare con più efficienza risparmiando tempo. Da una parte hai il tuo schermo principale e a fianco questo. Lo colleghi in modo semplice al tuo computer, desktop o laptop, e in un secondo hai due display. Quindi puoi scegliere se ampliarlo o duplicarlo a seconda delle tue esigenze e il gioco è fatto.

Ha un pannello IPS FHD da 15,6 pollici per cui ha una definizione ottima, è visibile da qualunque angolazione ed è bello grande. Regala colori intensi e vividi e non affatica la vista. È dotato di due porte USB-C che trasmettono sia il segnale video che l’alimentazione. E anche una porta mini HDMI. Inoltre è compatibile con le consolle di gioco come PS4/PS5, Xbox e Nintendo Switch.

Assolutamente un affare d’oro e se non vuoi rischiare ti perderlo devi fare in fretta. Quindi vai adesso su Amazon e acquista il tuo monitor portatile ARZOPA a soli 98,99 euro, invece che 169,99 euro. Se completi l’ordine subito lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.