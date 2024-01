Velocizza il tuo PC con questo SSD scontato del 46%

Se cerchi un modo rapido ed economico per rendere il tuo PC, vecchio o nuovo che sia, ancora più veloce, un buon SSD è quello che fa al caso tuo. Oggi potrai risparmiare il 46% sul Kingston A400, una memoria ultra veloce da ben 480GB. Grazie allo sconto la pagherai solo 36,00€ invece di 66,99€.

Tutte le caratteristiche dell’SSD Kingston A400

L’SSD Kingston A400 da 480 GB rappresenta la soluzione ottimale per revitalizzare il proprio PC, sia esso un desktop o un notebook. Le sue caratteristiche principali di un SSD lo rendono una scelta migliore rispetto ai più tradizionali hard disk.

Grazie a velocità di lettura e scrittura sequenziale che raggiungono i 500 MB/s e 450 MB/s, l’A400 supera di gran lunga le prestazioni degli hard disk convenzionali. Con una velocità fino a 10 volte superiore, il tuo PC si accenderà rapidamente, le applicazioni si avvieranno in un istante e il trasferimento di file sarà incredibilmente veloce. La costruzione basata su memoria Flash, priva di parti in movimento, conferisce all’SSD una robustezza superiore contro urti, vibrazioni e surriscaldamento. Questa caratteristica lo rende particolarmente adatto ai notebook, spesso soggetti a spostamenti vari.

Mentre un hard disk tradizionale può richiedere diversi minuti per avviarsi, l’A400 rende possibile completare questa operazione in pochi secondi. Laddove un hard disk tradizionale potrebbe impiegare diversi secondi per aprire le applicazioni inoltre, l’SSD garantisce un’apertura immediata in pochi istanti. Se il caricamento di file su un hard disk tradizionale richiede minuti, specialmente per file di grandi dimensioni, questo SSD Kingston lo completa in pochi secondi.

Non perdere ulteriore tempo e scopri quanto un SSD può migliorare il tuo PC. Pagalo solo 36,00€ grazie allo sconto del 46% su Amazon.

