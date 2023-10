Veloce, potente e compatto: Mini PC in super offerta a 299€

Il Mini PC NiPoGi AK1 Plus con sistema operativo Windows 11 Pro è un concentrato di potenza e versatilità racchiuso in un compatto dispositivo desktop. Al prezzo scontato del 9% a 299,00€, questo mini computer offre un’esperienza avanzata per le tue attività quotidiane, dall’intrattenimento visivo al lavoro produttivo.

Il vero punto di forza di questo Mini PC è rappresentato dal processore Intel Alder Lake-Ν95 di 12a generazione, capace di raggiungere una frequenza massima di 3,4 GHz. Rispetto ai processori precedenti, offre un incremento delle prestazioni del 30%, garantendo una fluidità senza paragoni nell’elaborazione delle attività quotidiane come streaming video, navigazione web e lavori d’ufficio. Inoltre, il Mini PC è dotato di una combinazione di memoria RAM DDR4 da 16 GB e un’unità SSD M.2 NVMe da 1 TB, che consentono un’ottimizzazione della velocità di esecuzione fino a 3200 MHz.

Questa configurazione di memoria offre spazio sufficiente per salvare file di grandi dimensioni e migliorare l’efficienza complessiva del sistema. Il supporto per la risoluzione 4K UHD (4096×2160/60Hz) e la possibilità di connettere due schermi tramite le interfacce HDMI amplificano l’esperienza visiva, consentendo di svolgere diverse attività contemporaneamente. Questo potenzia notevolmente l’efficienza del lavoro e favorisce una migliore organizzazione delle attività.

Infine, se lo desideri potrai espandere lo spazio di archiviazione con SSD o HDD SATA da 2,5″.ù

Il Mini PC NiPoGi AK1 Plus con Windows 11 Pro è un dispositivo all’avanguardia che offre potenza e versatilità per soddisfare le tue esigenze quotidiane. Approfitta di questa offerta e acquistalo a meno di 300€!

