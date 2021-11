Vedremo mai un PC Windows 11 con chip Apple M1? Forse sì!

Sebbene Apple abbia sempre offerto il supporto per Windows sui Mac Intel, le nuove macchine con il chip M1 basato su ARM possono eseguire solo macOS in modo nativo. Il motivo potrebbe essere legato a un accordo speciale tra Microsoft e Qualcomm che sta finalmente volgendo al termine – e questo significa che Windows potrebbe finalmente essere disponibile in modo nativo per gli utenti possessori di un PC con SoC Silicon M1.

Windows e M1: un connubio impossibile? Non del tutto

Come riportato da XDA, Qualcomm ha un accordo speciale con Microsoft per garantire che i chip ARM dell'azienda siano gli unici con supporto Windows nativo. Secondo fonti a conoscenza della questione, questa partnership sta per scadere, il che significa che l'OEM di Redmond potrà finalmente concedere in licenza Windows ad altri produttori di chip ARM.

Sebbene al momento non si sappia esattamente quando finirà questo accordo, il rapporto afferma che dovrebbe concludersi molto presto. L'esclusività con Qualcomm era dovuta al fatto che la società di semiconduttori ha aiutato Microsoft nello sviluppo di Windows ARM. Ora altre aziende come MediaTek stanno già pianificando di costruire chip ARM in grado di eseguire il sistema operativo del colosso americano.

Windows su ARM è stato annunciato per la prima volta da Microsoft e Qualcomm nel 2016. È stato un grosso problema, poiché la cosa importante che lo separava dal fallimentare Windows RT era che sarebbe stato in grado di emulare le app x86. I dispositivi sono stati annunciati un anno dopo e hanno iniziato a essere spediti in seconda istanza. Da allora, Microsoft ha aggiunto l'emulazione x64 con Windows 11, insieme a ARM64EC, che semplifica l'esecuzione di app in modo nativo con plug-in emulati.

La buona notizia per gli utenti Mac è che con la fine dell'accordo Microsoft e Qualcomm, il colosso di Cupertino potrebbe anche concedere in licenza il supporto di Windows 11 per la famiglia di chip M1. Al momento, l'unico modo per eseguire Windows su Mac M1 è utilizzare una macchina virtuale, poiché questi nuovi hardware non hanno Boot Camp. L'esecuzione del sistema in modo nativo consentirebbe prestazioni ancora migliori e sarebbe un'ottima mossa soprattutto per i gamers.