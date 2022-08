Vedremo il visore di Apple all'evento di settembre?

Da tempo si parla dell’ipotetico visore di casa Apple pensato per la realtà mista. In realtà, moltissimi rumor prevedono un debutto – o perlomeno un annucio o una presentazione – nei mesi a venire. Adesso che abbiamo appreso che l’azienda di Cupertino terrà un nuovo evento il 7 settembre, prevediamo il lancio di questo famigerato headset? Ci sarà spazio per questo gadget?

Onestamente crediamo di no, anche perché solitamente la mela a settembre svela telefoni e orologi; ogni tanto abbiamo visto qualche tablet o auricolare ma di base il debutto di questi ultimi è previsto per ottobre in un evento dedicato.

Apple: facciamo il punto sul visore della mela

Oggi, sulla base dei render visti in rete, sappiamo che il design di questo ipotetico visore dovrebbe essere ispirato alle AirPods Max e all’Apple Watch. Cosa significhi ciò è un mistero. Dovrebbe essere un gadget pensato per essere immersivo, dotato di due schermi OLED super avanzati con risoluzion 8; supporto alle gestures di ultima generazione e non solo.

Potrebbe disporre di un processore potentissimo, sicuramente uno della famiglia Apple Silicon, che sia quindi in grado di gestire complesse applicazioni ad alta intensità grafica senza l’ausilio di un iPhone o un iPad correlato. Unitamente a ciò, abbiamo appreso da un recente rapporto di Bloomberg, che Apple sta lavorando a molte versioni per visore delle sue app proprietarie.

Potrebbe costare circa 3000 dollari, quindi è lecito pensare che sia un prodotto di fascia alta destinato ad una certa nicchia di utenti. Addirittura, secondo i rumors, un prototipo funzionante pare che sia stato mostrato ai dirigenti della mela durante un meeting speciale tenutosi mesi fa.

Per il lancio invece, pare che ci sia da attendere. Molti analisti come Ming-Chi Kuo e Jeff Pu suggerivano una presentazione per la fine dell’anno ma pare che la società abbia avuto grossi problemi con la fortnitura quindi il debutto deve essere stato posticipato al 2023.

Fra le altre cose, l’azienda di Tim Cook ha perfino registrato il marchio RealityOS presso l’USPTO, l’ufficio brevetti statunitense.

