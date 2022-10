Vedi Torino-Milan in streaming anche se sei all'estero

Oggi, domenica 30 ottobre 2022, puoi vedere Torino-Milan. Il calcio di inizio è programmato per le ore 20:45. Se sei tifoso di una di queste due squadre non puoi perderti il match. Potrebbe regalarti ricche emozioni e 90 minuti di colpi di scena. Ma in questo articolo non vogliamo parlarti della partita, bensì di qualcosa che forse ti è sfuggito.

Se fino ad oggi ti sei perso diverse partite della Serie A TIM quando ti trovavi all’estero per lavoro o piacere, sappi che c’è una soluzione che fa proprio al caso tuo. D’ora in poi potrai portare sempre con te il tuo abbonamento a DAZN perché hai due modi per aggirare le limitazioni geografiche.

Il primo ti è fornito dalla stessa piattaforma di streaming. Infatti, grazie alla portabilità transfrontaliera potrai utilizzare il tuo abbonamento a DAZN tranquillamente e senza limitazioni nei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Il secondo, invece, te lo fornisce NordVPN. Trovandoti in un Paese Extra UE non potrai beneficiare della portabilità transfrontaliera, ma grazie a questa VPN e ai suoi server la tua connessione sembrerà attiva dall’Italia. Acquista subito il Piano Standard Biennale che oggi ti regala 3 mesi gratis e il 55% di sconto e poi dai un’occhiata a queste istruzioni.

Torino-Milan su DAZN dall’estero: ecco come usare NordVPN

Il segreto per accedere alle tue piattaforme streaming dall’estero è NordVPN. In qualsiasi parte del mondo potrai goderti il tuo abbonamento a DAZN senza alcun problema di sorta. Puoi farlo installando l’app della VPN sul dispositivo dal quale guarderai Torino-Milan.

Attivando il servizio sarai già catapultato nella sua connessione sicura e anonima dove la tua privacy è protetta da qualsiasi minaccia del Web. Inoltre, avendo la possibilità di selezionare un Server Italiano per la navigazione, aggirerai le limitazioni delle piattaforme di streaming.

La tua connessione sarà anche ottimizzata e protetta nonostante all’estero ti devi collegare a WiFi pubblici o a HotSpot di strutture ricettive. Perciò non perderti Torino-Milan anche se ti trovi all’estero attivando NordVPN al 55% di sconto e con 3 mesi gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.