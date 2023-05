Vecchio PC subito più POTENTE con questi 3 gadget economici (da 8€ a 13€)

Migliorare le prestazioni del tuo PC non è mai stato così facile, grazie a questi 3 gadget che puoi acquistare su Amazon per meno di 15€ ciascuno. Sono facili da usare e possono fare la differenza nel rendere il tuo computer più veloce e funzionale. Eccoli tutti!

Il primo gadget è un’unità a stato solido (SSD) da 128GB di Lexar. Sostituire il tuo vecchio hard disk con un SSD è uno dei modi più semplici ed efficaci per aumentare la velocità del tuo computer. L’unità SSD di Lexar offre una velocità di lettura fino a 520 MB/s, che significa che il tuo computer si avvierà e aprirà le applicazioni in pochissimo tempo. Inoltre, l’unità SSD è silenziosa e resistente agli urti, il che la rende ideale per l’uso su laptop. Attualmente è in sconto a 12,99€ appena.

Il secondo gadget è un adattatore Bluetooth 5.3 di ultima genarazione: sarà perfetto per modernizzare la connettività wireless, che ormai potrebbe essere datata (se c’è!). Questo piccolo dispositivo si collega alla porta USB del tuo computer e ti consente di collegare auricolari, altoparlanti e altri dispositivi. In questo modo, puoi ascoltare la tua musica preferita o fare chiamate senza dover utilizzare cavi o adattatori aggiuntivi. L’adattatore è compatibile con la maggior parte dei dispositivi Bluetooth e offre una connessione stabile e affidabile. In promozione, lo prendi a 7,99€ appena.

Il terzo gadget è un adattatore Wi-Fi da 600 Mbps di tipo dual band. Anche lui risulta l’accessorio ideale per rendere la connessione del tuo computer più moderna e veloce. La scheda interna è certamente ormai obsoleta, rotta oppure completamente assente. Questo dispositivo si collega alla porta USB del tuo computer e ti consente di connetterti a Internet tramite Wi-Fi. Se la tua scheda Wi-Fi integrata non funziona correttamente o ha una connessione instabile, questo adattatore può consentire una connessione più stabile e veloce. L’adattatore è compatibile con la maggior parte dei router Wi-Fi e offre una velocità di connessione fino a 600 Mbps. Spunta il coupon in pagina e prendilo in promozione a 10,11€ appena.

In sintesi, questi 3 gadget sono facili da usare e possono fare la differenza nel rendere il tuo PC più veloce e funzionale. L’unità SSD di Lexar aumenterà la velocità del tuo computer, mentre l’adattatore Bluetooth ti permetterà di connettere dispositivi senza cavi aggiuntivi. Infine, l’adattatore Wi-Fi ti consente di connetterti a Internet in wireless, anche se il tuo computer non ha una scheda integrata.

Tutti e tre i gadget costano meno di 15€ su Amazon in questo momento e godono di spedizioni veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Acquista subito questi gadget: è il momento di rendere il tuo computer più veloce e funzionale!

