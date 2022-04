Vecchio Hi-Fi? Bastano 16€ e diventa SMART con Alexa (guida)

Scommetti che, dopo aver letto questa guida, potrai portare a nuova vita le tue vecchie ottime casse dell'impianto Hi-Fi? Supporteranno Alexa, ma anche Spotify. Bastano due accessori, che trovi su Amazon in sconto adesso. Pronto a scoprire come fare? Livello di difficoltà: elementare!

Vecchio Hi-Fi a nuova vita: ecco come fare

Ci sono quegli stereo anni 80 che, nonostante i lettori siano ormai vintage, hanno diffusori audio spettacolari, che suonano ancora benissimo. Perché non svecchiarli, eliminando i segni del tempo, e rendendoli smart? Ti mostro come equipaggiarli con Alexa e poterli utilizzare come degli speaker intelligenti. Ti serve:

Echo Flex ora in sconto del 50%, quindi a 14,99€;

ora in sconto del 50%, quindi a 14,99€; cavo da 2,5. metri RCA/ jack audio da 3,5 millimetri maschio a 1,99€.

La configurazione è estremamente semplice. Basta collegare alla corrente elettrica Echo Flex, che sarà il cuore smart e poi collegare il cavo all'impianto Hi-Fi e al dispositivo, che integra una porta jack da 3,5 millimetri.

Hai finito. Da quel momento, le tue casse torneranno a nuova vita e potrai sfruttarle per interagire con l'assistente vocale Alexa. A lei potrai anche chiedere di ascoltare i tuoi brani preferiti da Spotify, se hai un abbonamento attivo. Oltre a questo, ovviamente, potrai domandare al tuo assistente smart qualsiasi cosa ti serva.

Il tuo sistema vintage ultra moderno puoi realizzarlo in modo super semplice ed economico. Grazie a due banali accessori, che adesso prendi a 16€ circa appena da Amazon. Geniale, no?